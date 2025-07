Bon, je suis pas fan de Mario Kart World, mais j'ai des oreilles et il faut bien avouer que bien que l'OW soit chiant comme la mort, certains remixes sont vraiment superbes.Starship Mario (Super Mario Galaxy 2)Space Junk Road (Super Mario Galaxy)File Select (Super Mario 64)Tour Vancouver (Mario Kart Tour) *la ptite vibe Persona*

Like

Who likes this ?

posted the 07/17/2025 at 08:50 PM by guiguif