La cartouche de la version physique comprendra le jeu de base complet.

La version Nintendo Switc 2 sera disponible en précommande à une date ultérieure à partir de 69,99 € pour l’édition standard et 89,99 € pour l’édition Digital Deluxe. Un pack de mise à niveau de 10,00 € sera proposé aux personnes en possession de la version Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite, avec la possibilité d’exporter le contenu et la progression. La version numérique Nintendo Switch 2 sera disponible à l’achat durant les vacances de 2025 et la version physique début 2026. Pour plus d’informations, consultez les informations ci-dessous :PrixÉdition standard – 69,99 €Édition Digital Deluxe – 89,99 €Date de sortieNumérique – Vacances 2025Pack de mise à niveauUn pack de mise à niveau de 10,00 € sera proposé aux utilisatrices et utilisateurs de Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite.Le pack de mise à niveau permet d’exporter le contenu et la progression sur la Nintendo Switch 2.