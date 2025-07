Et oui, un petit top de temps en temps ça fait du bien.Bon pas de Top PS5 ou Switch ici, on va remonter quelques (dizaines) années en arrière avec l'Amstrad CPC.Un ordinateur que plusieurs ici parmi vous (les plus anciens ^^) ont connu, et pour lequel je vous propose mon TOP 10, forcément un peu subjectif, même si uniquement composé de titres cultes ...