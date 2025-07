Le jeu d'aventure en vue FPS basé sur un grappin, développé par le studio indépendant POLYLABO (Tokyo, avec des développeurs français), débarque demain sur PlayStation 5 avec support des gâchettes adaptatives, du gyroscope et des haut-parleurs de la DualSense !Quelqu'un l'a déjà testé ici ?

posted the 07/03/2025 at 05:34 PM by suzukube