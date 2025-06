Comme pour Ocarina of Time, Majora's Mask et Starfox 64, c'est le résultat de la team Harbour Masters qui fait de "vrais" portages au résultat bien supérieur à un simple émulateur :- 4K + 120FPS- Option écran ultra large- Antialiasing + full LOD- Éditeur de circuits- Boost de la difficulté IA(je ne sais pas s'il y a le online)

posted the 06/23/2025 at 07:05 AM by shanks