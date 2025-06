Suite et fin de l'histoire : Les consoles qui sont bannies par Nintendo permettent toujours de jouer aux jeux physiques (logique), mais nous avons également la confirmation que :- Les jeux Game Key Card ne peuvent plus être téléchargés sur la console (mais fonctionne s'ils avaient été téléchargés au préalable). Donc le numéro de série est banni de l'ensemble des services de Nintendo, et pas uniquement de l'eShop (ça signifie aussi plus de mise à jour de la console).- Les patchs des jeux améliorés ne se téléchargent plus (sauf si vous les avez téléchargés auparavant). Les seuls patchs encore applicables sont ceux des jeux Edition Nintendo Switch 2 physiques- Et bien sûr, jouer en ligne ne fonctionne pas, ni l'accès au Store de Nintendo, ni les bonus Nintendo Switch Online.Voilà, c'était juste un retour sur certains points qui n'étaient pas clair, notamment l'indépendance des serveurs de patch / maj / GKC par rapport au compte Nintendo.