Je suis vraiment déçu de ce Mario Kart. Ce jeu est la définition même du "oui, mais…", où chaque point positif est contrebalancé par un défaut. Le monde ouvert pouvait promettre de nombreuses possibilités (création de courses personnalisées…) ; mais restreint par Nintendo qui impose ses façons de jouer.

Un mode GP avec des tracés intéressants (mention spéciale au spectaculaire Spatioport DK) ; mais des routes intermédiaires généralement sans grand intérêt. Un gameplay qui fait enfin évoluer celui de Mario Kart 8, avec des phases de jet ski à la Wave Race et de nouvelles techniques (comme le saut chargé ou l’usage des rambardes) ; mais qui ne rendra pas plus passionnantes les portions d’autoroutes.

Des courses à 24 participants ; mais un chaos pas possible en ligne, surtout en mode Survie. Un mode Bataille bien présent ; mais d’une tristesse à pleurer… Seule la sélection musicale couvrant tout l’univers Mario ne fait pas l’ombre d’un reproche.

Alors oui, je pourrais tout aussi bien me contenter de la formule traditionnelle des Mario Kart (cachée dans le mode Courses VS) pour apprécier à leur juste valeur les 30 circuits ; mais le jeu ne justifierait alors plus son prix si élevé.