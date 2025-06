Salut à tous,J'espère que vous allez bienCa y est, le nouvel opus de la saga Five Nights at Freddy's est arrivé, il s'appelle Secret of the Mimic, c'est développé par la même équipe que Security Breach et l'histoire nous renvoie dans le passé, aux origines de la création de l'un des animatroniques les plus terrifiants et mystérieux : le Mimic.Je n'ai pu faire que le début pour l'instant mais c'est déjà très très bien. Une map plus petite que sur le précédent titre, et la feature du mimic qui peut prendre l'apparence de n'importe quel animatronique dans l'usine (et y en a quand même quelques uns).Je vous laisse découvrir ça en vidéo