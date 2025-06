Hello ! J'essaye de référencer les jeux PS5 Pro enhanced, j'en ai recensé 78 (contre 55 présenté sur la PS5 d'ailleurs). Quelqu'un sait comment savoir si un nouveau titre présenté sera oui ou non PS5 Pro Enhanced (c'est le cas de 007 First Light par exemple) ?Ca sera aussi le cas de Gears of War Reloaded ^^ !Et pour le transfert de donnée, c'est normal que ça prenne 10H (!) alors que j'ai le Wifi 6e qui capte bien ? C'est plus rapide de retélécharger mes jeux depuis le serveur de Sony que depuis ma PS5 FAT, c'est chelou.Bon, après, je n'ai pas trop à me plaindre, j'ai lancé le téléchargement de 10 jeux, au moins j'ai pas à installer les Blu-Ray les un à la suite des autres (quelle gymnastique, flemme). Mais c'est curieux qu'on ne puisse pas connecter 2 PS5 entre elles avec un câble droit, il me semble que c'est ce que j'avais fait ça sur PS4 + PS4 Pro et sur PS4 vers PS5 (mais ptet j'ai pas fait gaffe en fait).Je suppose que j'ai raté une étape ?