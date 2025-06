Aujourd'hui on célèbre les 40 ans de la sortie de l'Amstrad CPC 664 en France, le deuxième ordinateur de la célèbre marque anglaise.Ordinateur qui sera très rapidement éclipsé quelques mois plus tard par son grand frère, le CPC 6128. Mais ceci est une autre histoire.

posted the 06/15/2025 at 07:36 AM by jedi