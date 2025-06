Nintendor

Salut les gens, j’ai une petite question par rapport à Mario Kart Word.



Pour ceux qui ont déjà le jeu, ce qu’il y a à faire dans le monde ouvert, ce sont juste des défis de courses chronométrées ???! Car je ne vois que ça parmi ceux qui partagent leurs sessions de jeux.



Je n’ai pas encore la console ni le jeu (je les prendrai bien plus tard) mais le jeu m’intéresse plus ou moins, cependant ça me ferait un peu chier si dans le monde ouvert il n’y a que des courses contre la montre car je n’ai jamais été ultra fan des défis chronométrées quelque soit le type de jeu même si je peux aimer de temps à autre.