Bonjour la communauté, ayant un pc gamer avec une gtx 4070 ti, j'ai pris la lourde décision de revendre ma ps5 pour acheter une switch 2 en 4 fois sur c discount. J'ai reçu la console ce matin et je ne regrette absolument pas mon choix! Elle est branchée en duo avec le pc sur un Samsung odyssey g7 4k.



Je voulais apporter un petite précision à la communauté concernant les casques sans fils. J'ai un arctis noctua pro wirelless avec une station d'accueil avec batteries interchangeables en usb et le casque se connecte en Bluetooth sur la station d'accueil et la miracle j'ai essayé de brancher la station sur le port usb de la switch 2 et ça marche !!!!!



Autre info intéressante si vous achetez un jeu switch 2 en boîte avec la cartouche qui existe sur switch 1 le jeu va également marcher sur switch 1 sans l'upgrade graphique, apparemment des gens on testé et ça fonctionne parfaitement !