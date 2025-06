Alors voilà je n'arrive pas à transférer les données de ma bonne vieille switch vers ma toute belle switch 2 la procédure se passe bien sur la switch source mais au moment de commencer la copie un message apparait me demandant de brancher l'adaptateur secteur mais rien n'y fait, elle est branchée, à 100% et le message reviens sans arrêt. je l'ai rebooté plusieurs fois, ça me gonfle ! quelqu'un à déjà eu ce soucis ?

posted the 06/05/2025 at 08:46 AM by malcomz