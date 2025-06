Tops

N°15 : Bayonetta 3



Mon article originel

N°14 : The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom









Un plan bien familier

N°13 : Astral Chain



N°12 : Super Smash Bros. Ultimate









Ma 1re fois sur Ultimate à Japan Expo 2018 sur scène en Ridley.





« Everyone is here ! »

test de Super Smash Bros. Ultimate ici . Mon

N°11 : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom





test de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ici . Mon

N°10 : Tetris 99





N°9 : Ring Fit Adventure









Moi sur le mini-jeu des pectoraux à l’enseigne Nintendo Tokyo.

N°8 : Super Mario Odyssey





N°7 : Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau





test d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ici . Mon

N°6 : Splatoon 2





N°5 : Mario Kart 8 Deluxe





N°4 : Xenoblade Chronicles 3









Et ce n’est même pas la musique du boss final..

N°3 : Metroid Dread





test de Metroid Dread ici . Mon

N°2 : Super Mario Bros. Wonder





test de Super Mario Bros. Wonder ici . Mon

N°1 : Luigi’s Mansion 3





Conclusion





Ce n’était pas évident de choisir que 15 jeux au sein de ma collection qui en comprend une trentaine en comptant le physique et le dématérialisé. Sachant que parmi les exclusivités Switch, il y a encore des titres que j’aimerais faire comme Kirby et le Monde Oublié, Cereza and the Lost Demon, Pikmin 4, et Paper Mario: The Origami King pour ne citer que ceux-là. Sans oublier Metroid Prime 4 Beyond qui arrive cette année sur les deux machines. Autant dire que je suis loin d’en avoir fini avec cette console qui a d’ores et déjà une des meilleures ludothèques de l’histoire de Nintendo.



Merci de m’avoir lu jusqu’ici. .