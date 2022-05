Tops

14 Septembre 2001

3 Mai 2002

Classement



#10. Mario Party 4



Mon article originel

#9. Star Fox Adventures





#8. F-Zero GX





#7. Luigi's Mansion





#6. Resident Evil 4





#5. Super Mario Sunshine





#4. The Legend of Zelda: The Wind Waker





#3. Metroid Prime





#2. Mario Kart Double Dash





Mentions honorables





Top 1



Super Smash Bros Melee





Conclusion

N'hésitez pas à me dire à votre tour quels jeux de la GC vous ont marqué

J'inaugure ce top avec le briseur d'amitiés par excellence. Et qui techniquement est. Puisque avant lui, j'avais fait uniquement le tout premier opus sur N64 qui m'avait laissé de vagues, mais bons souvenirs. Forcément l'évolution est palpable quand on passe directement de la 64 à la 128 bits. D'ailleurs je trouve quece premier volet sura plutôt bien vieilli.Autre aspect qui a pris très peu de rides, son contenu. D'abord par sesavec quelques secrets pas évidents à révéler. Mes préférés étant leet le. Même si ça reste moins que le record absolu des 8 plateaux du premier jeu sur N64, mais toujours plus que lessur Switch. Puis par sa soixantaine dedont certains figurent parmi les meilleurs de la série comme, ainsi que les mini-jeux spéciaux du mode histoire, ceux deet de la Chambre Extra. Un tout ayant contribué au fait qu'à date, c'estUne de mesDéfinitivement un épisode à part au sein d'une licence (qui n'avait même pas encore 10 ans d'âge à l'époque) axée davantage vers leque dans l'aventure pure et dure. D'ailleurs à l'origine le jeu devait s'appeleret n'avait rien à voir avec la saga. Ce n'est qu'en cours de développement qu'il a été décidé d'inclure le renard intergalactique et ses amis anthropomorphes.Et ça se sent avec notamment des phases de vol enen plus d'être assez anecdotiques. Mis à part pour le boss final même si je trouve qu'il sort un peu de nulle part. Je regrette aussi. Chose assez surprenante pour un "". Ceci dit, ça reste un jeu que j'ai beaucoup apprécié, très beau pour l'époque et encore pour aujourd'hui. Malgré quelques pics de difficulté aberrants comme cette satanée... Un des derniers grands jeux du studiodurant son âge d'or avant son rachat parJeu de course futuriste développé en grande partie paret qui est à l'heure actuelle (et pour beaucoup de temps encore) demeure. Et ça se comprend quand on a un jeu de cette trempe entre les mains. Aussi beau, aussi nerveux, et surtout aussi difficile. Et c'est pour ce dernier point que je ne l'ai pas terminé à 100%. Le jeu devenant très vitequand on approche des plus hauts paliers. Mais malgré tout, ça reste un jeu incroyable et avecAutrede la machine, le tout premieret par extension l'un des premiers jeux sortis surIl a beau avoir 20 ans d'âge, je le trouve encore. Animations, ombres dynamiques, reflets de miroirs, physique sur les décors et etc. Pour l'époque c'était clairement une claque.Puis quel plaisir de voir un, inaugurer la console à la place de son frère, au sein de sa propre aventure dans une ambiance trèsdans l'âme. Avec un manoir grouillant de fantômes tous plus loufoques les uns que les autres, qu'il faudra chasser avec un aspirateur. Des fantômes qui aurontqui jusqu'ici était intouchable. C'était le parfait moment pour Luigi de briller, et il aura réussi avec brio.Pendant très longtemps, j'ai entendu de nombreux joueursqui marqua un tournant dans une saga de jeux d'horreur que je ne connaissais que de nom. C'est donc par pure curiosité que je m'étais lancé tardivement dans l'aventure. Et je dois dire que. Aussi bien dans son aventure principale que son contenu annexe. Malgré quelquesse jouant à la demi-seconde, et uneaussi reloue que je l'imaginais. Il m'aura marqué par sonhorrifique, sessouvent impressionnants, et unequi a certainement du traumatiser des plus jeunes.Ce n'est, mais c'est certainement. D'abord par l'irrésistiblede l'qui me donne envie de partir en vacances au soleil à chaque fois. D'ailleurs ladans cet opus est l'une des plus belles qu'il m'ait été donné de voir dans un jeuSons’affranchissant totalement duavec des ennemis classiques des jeux Mario totalement absents ici (, etc). Son gameplay qui doit tout à la pompe à eau nomméeL'excellentde Mario dans cet opus et n'ayant rien à envier audeEt sonqui a eu l'audace de faire passer Mario pour un criminel malgré lui.Malgré ça, cet opus me laisse toujours un. Quand j'y pense c'est toujours avecmais quand j'y joue lan'est jamais loin. Avec ces phases de plateformes pures sans le, et ses zones secrètes avec lequi ne laissent aucunement le droit à l'erreur. Et surtout son 100% avec lesirrécupérables sans soluce. Pas étonnant que ce fut le dernier Mario 3D avec un semblant de challenge avant que la série ne se "casualise".Des jeuxprovenant de licences déjà connues ou toutes nouvelles ayant, y en a eu un certain nombre. Le meilleur exemple de toute sa ludothèque est. Le Zelda que tout le monde et personne n'attendait à la fois. Tout le monde s'attendait un Zelda "réaliste" (qui arrivera quelques années plus tard sous le nom de) à l'image de la fameuse. Mais personne n'était préparé à un tel parti pris visuel. Chose qui aura beaucoup divisé, mais pour une courte durée.Car une fois le jeu en mains, on constate que cet épisode a tout des plus grands. Les codes classiques de la saga sont toujours présents avec ses donjons, ses boss, son gameplay et j'en passe. Mais son ambiance et son univers le rendent unique. D'abord par son style graphique enqui vieillit à merveille, et sublimé avec la version HD sortie sur(que je n'ai pas faite). Et sonnous octroyant un sentiment de liberté sans équivalents dans la saga jusqu'à un certain. Voguer sur les mers au bord duavecdans les oreilles, il n'y a rien de mieux.On entre sur le podium avecmais surVia la compilationsortie sur cette dernière et regroupant le premier, etTous jouables avec laet leEt des trois opus, mon préféré est de très loinUn opus m'ayant mis une claque monumentale malgré son âge, et qui m'aura fait aimer définitivement une saga que je connaissais assez peu à ce moment-là. Faut dire qu'il a quasiment inventé un genre à lui tout seul qu'est le(First Person Adventure). Un style de jeu prônant l'immersivité, et qui dans cet opus est renforcé par la présence du sacro-saintintégré dans la visière de Samus. 20 ans après, il impressionne encore aujourd'hui par son souci du détail, un gameplay bien calibré, des boss excellents, etPuis c'estquand on connait un tant soit peu son passif et ses conditions de développement. Puisque c'était le(et très bon)d'une saga qui n'avait pas donné signe de vie depuissursorti 8 ans avant lui. Et le tout premier projet demonté spécifiquement pour ce jeu. Studio Texan qui avait tout à prouver à l'époque, et n'ayant plus rien à prouver aujourd'hui. J'espère pour eux que le développement desurse passe pour le mieux., c'est plus qu'une saga de JV, c'estdepuis maintenant 30 ans. Mélangeant skill, fun et convivialité. Et l'opus qui pour moi représente le mieux cet esprit fédérateur est. Par sa caractéristique encore unique aujourd'hui. Quand on joue solo ça ne change pas grand-chose mis à part pour les objets, mais le concept prend tout son sens à plusieurs. L'un devant se concentrer sur la conduite et l'autre à l'arrière faisant office d'artilleur chargé de balancer les items. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce concept n'a pas été repris dans les opus ultérieurs, même de manière optionnelle.Quant à ses, ils figurent parmi les meilleurs de la saga selon moi. Mes préférés étantet bien sûr le cultissime. Et len'est pas en reste avec 6 arènes de qualité, leet leen tête. Même si je regrette qu'on ne puisse pas jouer contre des ordis comme c'est le cas dans les courses. Avec l'opus, c'est le MK où j'ai passé mes meilleurs moments.J'aimerais en placer une pour d'autres jeux GC mais non classés dans mon top. Parmi eux, l'autre Zelda de la console (et de la Wii) qu'est. Moins original et moins impactant que ne le fut, mais qui se paye le luxe d'avoir, le meilleur compagnon de toute la saga, et un combat final d'anthologie.Vient aussiLe jeu de foot le plus survolté auquel il m'ait été donné de jouer alors que je suis loin d'être un spécialiste des jeux du genre. D'ailleurs j'attends avec impatiencepour Juin prochain.Là je fais d'une pierre deux coups avec deux jeuxqui m'ont marqué, et ayant leur propre histoire en dehors des films. Le premier étantsur lequel j'ai passé des heures et des heures en multi à écran splitté. Et le secondavec d'excellentes missions comportant une mise en scène digne des meilleurs filmsLe jeu arcade par excellence,fut sorti initialement en 1999 puis plus tard sur les autres consoles dont la GC. Probablement le jeu le plus déjanté de ma ludothèque. Je prenais plaisir à drifter en Taxi autant sous le soleil Californien avec dudans les oreilles, et aussi à scorer dans les modes dédiés.Et enfin on reste dans les bagnoles mais cette fois avec un véritable jeu de courses. J'ai nommé. Le seul opus de la franchise que j'ai fini à 100%. Gros contenu, excellente durée de vie, et une bande-son à la fois rock et hip-hop qui colle parfaitement à l'ambiance.Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si j'ai misen numéro un, c'est parce qu'il a littéralement. À l'époque de sa sortie, j'étais déjà adepte des jeux demais très loin de tout connaitre. Lesetm'étaient familiers, mais je n'avais encore jamais touché à des licences comme leset. Du moins jusqu'à l'arrivée dequi aurade manière drastique. Je n'oublierai jamais ce jour béni où mes parents m'ont fait la surprise en m'offrant la GC en même temps que ce jeu. Il devait y avoir plus d'étoiles dans mes yeux à ce moment-là que dans toute laPour le môme que j'étais, c'était complètement fou de. Et j'étais encore loin de me douter de la manière dont allait évoluer le casting dans les opus à venir. À date,est l'opus auquel j'ai le plus joué (plus de 800h sous tension et 500h de temps de jeu) sans même passer par la case compétition. De toute manière,