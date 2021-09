Insolite

Soit presque 4 ans. C'est le nombre de jours qui se sont écoulés sans qu'on aie aucune news sur Bayonetta 3. En tout cas jusqu'à hier. Un évènement qui aura fait la joie du compte @DailyBayonetta qui postait de manière quotidienne l'absence de news sur ce nouvel opus. La fin d'une ère.Et c'est là que je me dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter d'annoncer certains jeux des années à l'avance. Faire durer la hype, ce n'est bon ni pour les devs qui risque de se manger des coups de pression quotidiens. Ni pour les joueurs les moins patients qui ne feront qu'accumuler de la frustration. Le contre exemple parfait est Metroid Dread sorti de nulle part et annoncé en Juin pour sortir seulement 4 mois après.Après je conçois que le développement des JV ne soit pas simple et avec beaucoup imprévus qui peuvent arriver en cours de route. Mais on va pas se mentir, 5 ans entre une annonce et une sortie ça reste long.