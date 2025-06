Récemment ma Dreamcast s'est soudainement mise à ne plus lire les disques du jour et lendemain. Une panne assez courante sur la dernière vieille dame de Sega, tout comme celle des Reboots intempestifs (surchauffe, alimentation qui fatigue).



Poursuivant sur ma lancée de la réparation de mon Gamecube, je décide donc d'ouvrir la bête, qui semble avoir subi un quelques pocs avec son ancien propriétaire (je l'ai achetée 20 balles dans un cash).



C'est parti !

La console a quelques marques, peut etre liées à son stockage en magasin ou à sa vie chez son ancien propriétaire. Peut être un coup ou une chute aurait déréglé la lentille?

La disposition rappelle fortement celle du Gamecube

Après un nettoyage des éléments à l'alcool isopropylique, je relance la bécane en bloquant le contacteur pour le couvercle de la console : tout remarche nickel.

C'est dans les petits détails que j'adore cette console.

2 jours après le remontage, rebelote : elle ne lit plus les disques.

Je décide donc de regarder le plus comment et quand le lecteur se met à tourner : je me rend que si je baisse le couvercle de la console sans le fermer, les disques tournent parfaitement. C'est au moment de fermer que le disque s'arrête subitement. C'est un peu emmerdant. Je crains que le contacteur sur la carte mère soit trop fatigué.

Après nouvel examen, le contacteur semble toujours marcher. Je me penche plus sur les mécanismes du couvercle. A priori, rien à signaler sur le ressort. Je décide donc de le démonter.

Je me rend compte qu'il y a de la crasse, sous le bouton d'éjection. Pas grand chose, mais cela a suffi a légèrement altérer la fermeture. Nettoyage.

La console remarche parfaitement, et cette fois ci , sans nouvelle panne !

Moralité : quand vous achetez une console d'occase, ouvrez la et nettoyez là!