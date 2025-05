Si vous êtes un client Epic Games. Car si vous êtes un joueur de Fortnite, vous devez avoir un compte Epic Games, n'est-ce pas ? Eh bien sachez que Deliver at all Costs est offert, DAY ONE, par l'EPIC GAMES STORE ! Elle est pas belle la vie ?Pour les autres, sachez qu' Amazon propose le jeu à 29,99 € , un petit prix pour obtenir le jeu sur PS5 dans sa version physique. La version Xbox est vendue au même prix . Et pour les allergiques à l'Epic Games Store, le jeu est disponible sur Steam à 29,99 € , avec une démo en prime ^^ !