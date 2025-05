Bonsoir,



Dites j'aimerais comprendre un truc. Comment est-ce possible de ne pas faire tourner Mario Kart World sur Switch 1 mais dans le même temps pouvoir faire tourner Fortnite qui compte 99 joueurs en même temps où un gros Open World comme The Witcher 3 ?



Mario Kart c'est pas une vitrine graphique non plus. J'aimerais juste comprendre si Nintendo baratine un peu pour vendre de la Switch 2, où si vraiment Fortnite et ses 99 joueurs ou Witcher 3 et son open World c'est loin de demander autant de ressources que Mario Kart World