Ca y est, je peux enfin proposer l'intégralité de l'histoire d'Atari, à travers 3 vidéos bourrées d'anecdotes sur cette firme mythique.On commence par la période Bushnell, avec la création de la firme et le jeu d'Arcade Pong :Puis arrive la période où Atari va être racheté par Warner, qui allait enchainer les boulettes les unes après les autres ...Et on termine bien sur par la période Tramiel, qui allait voir Atari sortir une floppée de machines, avec plus ou moins de succès (plutôt moins que plus) : Atari 7800, Atari ST, Atari TT, Falcon 030, Lynx, Jaguar ...Un long voyage qui explique assez bien pourquoi et comment Atari, qui était tout en haut de l'Olympe, n'est plus aujourd'hui qu'un nom synonyme de rétro gaming ...