L'Epic Games Store nous offre encore une fois, à nous joueurs PC, un jeu d'une qualité dont personne ne pourra douter : Dead Island 2 !Pour cela, vous avez juste à créer un compte Epic Game Store et vous rendre ici : https://store.epicgames.com/fr/p/dead-island-2 Vous pourrez également en profiter pour faire un tour sur Fortnite ou du côté d'Unreal Engine pour, pourquoi pas, être le concepteur des futurs hits de demain (et devenir multimillionnaire) : https://www.unrealengine.com/

posted the 05/16/2025 at 01:03 AM by suzukube