Jeux Video

TheGameBusiness vient de rapporter l'information :- Enormément de médias, même parmi les plus gros du marché US comme européens, ne seront pas en capacité de fournir le moindre test Switch 2 pour le lancement.- Nintendo leur a rapporté que le problème (contrairement à la Switch 1 lâché à la presse avec 1 mois d'avance) viendrait d'un patch Day One très important pour le fonctionnement.- Plusieurs rédacteurs se sont dit frustrés tant la situation est tout sauf commune (depuis quasiment toujours, il n'y a aucun problème, quel que soit le constructeur) et surtout que pour le timing, c'est très mauvais : plutôt que de pouvoir prendre de l'avance sur les reviews, le boulot débutera donc... en plein Summer Game Fest.- Bon par contre Nintendo va organiser des events pour que la presse puisse essayer les jeux sur place, ce qui devrait donc donner chez certains des tests "indépendance 5/5". Je ne citerais personne mais on m'a rapporté à l'époque Wii U qu'un certain (gros) site avait fait la review de New Super Mario Bros. U avec 2h de jeu, et en indiquant la durée de vie à partir des infos fournis dans les communiqués de presse.Voilà.Bon après à part Mario Kart, faut avouer que c'est pas l'invasion de jeux inédits