Ex-développeur de Rockstar qui le confirme en vidéo, ne donnant pas plus d'informations par NDA mais peut juste dire que le développement a réellement débuté en 2018, donc on imagine au moment du polish de RDR2.Alors 8 ans, ça ne surprend que trop peu vu le monstre mais en même temps, ça fait toujours mal au cul de se dire que si un tel projet était lancé aujourd'hui, nous pourrions y jouer qu'en 2033.Et juste pour ça, j'espère que l'IA se démocratisera pour tout ce qui est code (je parle pas du domaine artistique) afin de gagner du temps.Car si ça continue comme ça, autant on jouera à GTA VII, autant je me demande si on aura la chance de connaître GTA VIII