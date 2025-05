Depuis quelques semaines, beaucoup de mauvaises nouvelles pour les joueurs de Jeux Vidéo. Alors certes de très bon jeux accompagne celà, mais une interrogation subsiste.... Comment voyez vous votre manière de jouer dans le futur ?Allez vous continuez de foncer tête baisser dans le day One ? Allez vous privilégier les abonnements comme le gamepass pour amortir votre budget ? Allez vous privilégier votre Backlog ? Allez vous vous tourner dans le piratage de jeux que ce soit sur PC ou console ? Allez vous changer de crèmerie ?Comment voyez-vous votre passion pour le jeu vidéo dans le futur ?

05/02/2025 at 04:52 PM by liberty