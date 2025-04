Je posais la question, pour ceux qui n'auraient pas encore fait l'acquisition d'une console, et au vu du prix prochain qui risque de tomber sur l'ensemble de l'industrie, il me semble de plus en plus évident (du moins c'est mon avis ) il va falloir choisir entre une plate-forme et une autre sauf peut-être, pour ceux qui ont les moyens les gros passionnés .

Mais tout va bien se passer pour l'instant pas au courant que j'ai parlé et si vous devez faire un choix quelle serait la console que vous choisiriez?

Est-ce que vous pensez qu'on irait dans le système de consommation comme il se faisait avant c'est-à-dire d'acheter quoi 5 si jeux par ans? Ce qui nous laisserait le temps de pouvoir les finir convenablement. Ou bien ce sera toujours la même chose mais sauf que vous paierez plus cher.