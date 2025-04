Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours la boutique en ligne My Nintendo Store permettra de précommander la Switch 2 ainsi que des accessoires et la fameuse manette GameCube sans filSeulement pour avoir la chance de la commander, vous devrez avoir reçu le saint mail de Nintendo qui vous ouvrira les portes du pour passer commande durant 24 heures.Un occasion unique avant que les scalper ne s'en mêlentAlors avez-vous reçu ce fameux mail?

posted the 04/06/2025 at 11:07 PM by ouroboros4