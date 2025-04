CONTENU DE LA VERSION DU RÉALISATEUR

NEW CUTSCENES AND ENGLISH VOICEOVER

Également disponible avec des sous-titres en français, italien, allemand et espagnol



Le contenu de Director's Cut vous propose des anecdotes sur les incidents clés de l'intrigue et l'histoire des personnages, en plus de cinématiques inédites.



oui vous ne rêvez pas,des sous titres français (et +) pour Yakuza 0.À l'occasion de la sortie du jeu sur Switch 2 en version director's cut, nous auront le droit à une version localisée en français.Sur le site officiel du jeu: https://www.sega.com/fr/like-a-dragon-yakuza/yakuza-0-directors-cut] Je vais enfin pouvoir faire la saga principal Yakuza avec KAZUMA KIRYU.En espérant que les 6 autres opus bénéficient de ce même traitement, et pourquoi pas des versions Xbox Series,PS5 et PC.