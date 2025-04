Alors je sais que tout le monde s'est plié à cet exercice, mais je voulais comme tout le monde donner mon petit pronostic.

J'espère en toute sincérité être surpris du hardware de cette switch 2, j'espère même qu'elle aurait une demi retard de génération à l'instar d'une Xbox series s.



Côté jeux je pense qu'en plus de Mario kart 9, nous aurons droit à un trailer, du prochain monolithsoft,

Xenoblade x 2 ,ou l'autre jeu, celui qui fait un peu médiéval.

Pense également que les portages de Final fantasy 7 rebirth ,assassin's Creed shadows, et autres leaks doit être juste.

Mais j'espère qu'on aura des annonces inédites du genre Dragon quest 12 pas forcément exclusif mais annoncé dans cette console en priorité, et pourquoi pas Monster hunter wild oui (mes espoirs sont ambitieux je sais).

Octopathe traveller 3 peut-être, et un Mario Galaxy 3 et pourquoi pas un Star Fox. Et j'espère également le retour du miiverse.