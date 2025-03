Jeux Video

Toujours selon l’habituel leaker « Gabe Follower », et j’ose rappeler que plusieurs sources vont dans le sens d’un reveal en 2025, dont du teasing de la part du doubleur VO de G-Man.- Bien que Valve a coutume de passer d’une étape de développement à l’autre, quitte à parfois revenir en arrière, le projet semble suffisamment avancé pour parler actuellement d’optimisation.- HL3 poussera toujours plus loin le comportement des PNJ.- Les lignes de code internes évoquent tout un tas de choses comme la déformation ou encore la qualité du rendu dynamique des cheveux (fera t-on mieux que Dragon Age Veilguard ?- Half Life 3 sera l’épisode final de la franchise avec « une fin appropriée et sans cliffhanger ».- Valve reste néanmoins ouvert à d’autres spin-off façon Alyx ou de manière plus large Portal (qui se situe dans le même univers).