Leak potentiel et apparemment selon ERA, y a plusieurs sources en prenant en compte que tout cela date de présentations internes de 2022.On ne sait toujours pas si le projet est toujours en cours (apparemment oui), peut-être dans l'ombre en attendant le reveal du remaster/remake.Donc :- Se nommera- Fera suite au jeu de base- Mettra en scène les 6 enfants de Bibi/Vivi (il a carburé- Mel, Kolm, Luciola, Thea, Fala et Doc sont à présent les derniers mages noires vivants sur les 4 continents- Tout va bien dans le meilleur des mondes à Alexandria jusqu'à ce que Mel se retrouve un jour figé en pierre sans raison aucune (héritage de Vivi ?).- Et ça part à l'aventure pour trouver un remède, blabla.Bon, c'est pas bien original mais on était prévenu depuis des années que ce serait un truc pour un public relativement jeune...UP : Le Key Art donc ça semble définitivement fiable.