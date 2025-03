J'ai débuté Split Fiction, et il est excellent ! Je suis très surpris que sur un site de passionnés comme Gamekyo, que personne n'en parle !Sur ses débuts, je le trouve même au dessus d'un It Takes Two, qui était déjà une petite perle... Bref, un jeu à ne pas manquer en ce début d'année ! Je n'ai pas trop compris la polémique autour des héroînes du jeu , personnellement, je trouve ça vraiment cool et rafraichissant après It Takes Two où l'on incarnait un couple !Une superbe aventure que je vais déguster à mon rythme ^^ !