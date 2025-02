Nouvelle vidéo dédiée à l'aventure japonaise d'Ocean, le développeur et éditeur anglais emblématique des années 80.Et après s'être intéressé à Konami et ses 9 adaptations dans la vidéo suivante:On s'intéresse maintenant aux 6 adaptations de hits d'arcade de Taito, avec du très lourd comme les 2 Arkanoid ou bien encore la version cultissime de Renegade sur Amstrad CPC :Et vous, que souvenir gardez vous de ces adaptations de hits d'arcade par Ocean ???