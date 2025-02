Attention, jeu culte en approche cette semaine.Car oui on va parler d'un des meilleurs jeux d'aventure de l'histoire, un point 'n click au sommet de son art, qui ne sera guère surpassé que par sa suite, à savoir The Fate of Atlantis.On revient donc en détail sur ce jeu et sur sa conception. On parle également des nombreux liens et des nombreuses passerelles qui ont eu lieu entre le film et le jeu vidéo, avec notamment l'anecdote concernant la réunion avec Spielberg lui-même.Sans oublier une revue de presse qui a porté le jeu très très haut ...