Hello

Je cherche des jeux 3D de ce type avec une bonne ambiance un peu stressos sur Switch, j'ai déjà fait:

- What remains of Edith Finch (extra)

- The suicide of Rachel Foster (cool)

- The vanishing of Ethan Carter (pas mal)

- Perception (bof)

- Kona (top!)

- Abzu (ouais)

- The 1st Tree (bof bof)

- Firewatch : jamais accroché



Vous auriez des conseils?

Merci!!!