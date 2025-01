il est trop gentil, il s'offre une marge d'erreur de 5%. Il s'eXtasie de montrer qu'il en sait plus que vous sur les combinaisons possibles des 95% des jeux restant de la lotothèque Steam & consoles. Il fait probablement parti des milieux autorisés qui s'autorisent des trucs comme dirait un célèbre comique Oui ça l'eXcite d'en savoir plus que vous mais pas assez... Je vais jouer à Euromillions, tiens.

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2025 at 05:22 PM by solarr