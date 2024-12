Bonjour,j aimerais passer sur pc pour pouvoir jouer aux jeux de simu auto mais je m y connais que dalle.Je viens de voir une annonce sur le bon coin j aimerais savoir si c est une bonne affaire et si cette config me permettra de jouer avec mon ecran 1440p avec un fps d au moins 60. Merci à vous.



Bonjour je vends mon pc gamer en excellent état.

Ordinateur gaming super puissant.

Permet de jouer à tout les jeux, 2k, 4k sans aucun soucis.



Démarre en quelques seconde grâce à son ssd

Super fluide et agréable.

Convient à tout les usages, aussi bien pour le jeu que pour le montage, rendu 3d etc...



Les composants sont:

-Carte graphique: GeForce RTX 3070 Aorus Master

-Ventirad: BeQuiet

-Processeur: ryzen 5 3600

-Carte mère: b450 aorus

-Ram: 16gb de ram Corsair vengeance 3200MHz

-Stockage: 1to SSD

-Boitier: Tour Moyen

-Alimentation: 650 watt



- (sur la carte graphique un gif peut être rajouter et tout le rgb peut être contrôler)

*Je peux rajouter un ssd de 1To sous demande pour 50euros en plus.

*Je peut rajouter une carte wifi pour 40 euros en plus.