Je n'ai jamais vraiment créé de jeu dans lequel on pense d'abord à l'histoire, puis au gameplay Quand on pense au gameplay, on essaie ensuite de réfléchir à la manière dont on peut faire comprendre ce gameplay aux joueurs. L'histoire est utilisée comme un vaisseau parce qu'elle a un début et une fin, et le joueur la traverse. Je pense qu'il serait en fait assez difficile de faire l'inverse et de commencer par l'histoire puis d'essayer de faire correspondre les mécanismes de jeu à cela.

« Je pense que la façon dont nous donnons des indices est encore un peu trop inamicale. Pour parler franchement, je peux maintenant vous faire un aveu, je pense que tout le système de Navi qui vous donne des conseils est le plus gros point faible d'Ocarina of Time. Il est incroyablement difficile de concevoir un système qui prodigue de bons conseils, des conseils adaptés à la situation du joueur. Pour y parvenir, il faudrait passer autant de temps que pour développer un jeu entier, et je craignais que nous ne nous enfoncions dans un trou si nous recherchions la perfection. »



« Si vous lisez le texte de Navi, elle dit toujours les mêmes choses. Je sais que cela peut paraître mauvais, mais nous l'avons volontairement laissée à un niveau un peu « stupide ». Je pense que si nous avions essayé de rendre les allusions de Navi plus sophistiquées, cette « stupidité » aurait été encore plus évidente. En fait, je voulais supprimer tout le système, mais cela aurait été encore plus désagréable pour les joueurs. On peut considérer que Navi est là pour les joueurs qui arrêtent de jouer pendant un mois ou deux, qui reprennent le jeu et qui veulent se souvenir de ce qu'ils étaient censés faire. C'est une excuse effrontée, je sais. (rires) ».

