Vous avez aimé Shining Force premier du nom ? Vous allez tomber amoureux du second épisode. C'est simple, on prend la même recette mais presque tout en mieux. Si côté technique et gameplay (sauf une subtilité), on ne change pas une équipe qui gagne, tout le reste a reçu un glow up.

Plus long, plus de personnages, un chara design au dessus, une tripotée d'ennemis vénères, une OST encore plus belle, une histoire intéressante, un périple qui semble plus dangereux tant on voit du pays... Il serait étonnant de ne pas apprécié SFII si on a aimé son prédécesseur. Il faut juste savoir que les deux épisodes n'ont aucun lien scénaristique.

C'est un nouveau territoire, une nouvelle histoire et aucun personnage en commun. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir fait le premier volet. Pour ceux aimant le RPG tactique, c'est un incontournable de la Megadrive, je dirais même de sa génération.

PS : avec ce 3ème "OUI", le jeu passe enfin "Mega Hit".