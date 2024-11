Bonjour à tous!

Je vais recevoir une retroid pocket 5.

Console portable d'émulation sous Android ET Linux (le plus important pour moi !)

Ne m'étant jamais intéressé aux jeux sur Android, je souhaitais vous solliciter pour savoir quels jeux valent le coup sur Android .

Des bons jeux exclusifs ? Des adaptations qui valent le coup?

Et petite précision : des jeux qui se jouent à la manette , pas à l'écran tactile

Merci !