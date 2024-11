Jeux Vidéo

Avec l’annonce de la rétrocompatibilité des jeux Switch sur la prochaine console de Nintendo, ainsi que la confirmation que le service Nintendo Switch Online y sera également disponible, Nintendo pourrait avoir l’idée géniale de rendre cette fonctionnalité exclusive aux membres abonnés ou de l’offrir en tant qu’option supplémentaire payante, à l’image du "Pack Additionnel". Le service Nintendo Switch Online, qui propose déjà aux abonnés une vaste sélection de jeux rétro (NES, SNES, Game Boy, et avec le "Pack Additionnel" Nintendo 64, Sega Megadrive) pourrait alors devenir incontournable pour tous les fans du "petit artisan" désireux de profiter de leurs titres Switch sur la prochaine console.Le fait de payer pour accéder à la rétrocompatibilité rappellerait la transition entre la Wii et la Wii U, où Nintendo avait déjà introduit un modèle payant pour profiter des jeux de la Console Virtuelle achetés sur Wii, mais avec quelques fonctionnalités inédites sur la Wii U, comme le jeu depuis le GamePad et les sauvegardes instantanées. En appliquant une approche similaire, Nintendo pourrait offrir aux joueurs abonnés non seulement la possibilité de rejouer à leurs jeux Switch, mais aussi d’accéder à des options améliorées et des fonctionnalités additionnelles pour la nouvelle console.Rendre la rétrocompatibilité exclusive aux abonnés permettrait non seulement de motiver les nouveaux utilisateurs à souscrire à Nintendo Switch Online, mais aussi de renforcer la fidélité des abonnés actuels en transformant le service en un véritable pont entre les générations de consoles. Nintendo chercherait ainsi à étoffer son service d’abonnement, comme en témoigne la récente application Nintendo Music annoncée ce mois-ci, pour offrir aux abonnés d'autres bonus exclusifs et des avantages supplémentaires, renforçant l’attrait de son écosystème en ligne et motivant la rétention des utilisateurs.Et il ne faut pas oublier que Nintendo a démontré à plusieurs reprises son intérêt pour les ressorties de ses anciens jeux, comme en témoigne le grand nombre de remakes et de portages de ses titres sur la Switch. Cela représente une source de revenus considérable et relativement facile, car le public de Nintendo sont souvent prêts à repayer le même jeu pour quelques nouvelles améliorations. Si la rétrocompatibilité des jeux Switch est mise en place sur la prochaine console sans nécessité de racheter les titres, cela pourrait priver Nintendo et même d'autres éditeurs de cette rentrée d'argent. Donc, une option payante via l’abonnement Nintendo Switch Online, comme un supplément pour accéder à la rétrocompatibilité, permettrait de compenser cette perte. De plus, une partie de ces revenus pourrait même être redistribuée aux éditeurs tiers, créant ainsi une solution avantageuse pour toutes les parties, tout en continuant à proposer aux joueurs un accès simple à leurs jeux favoris.