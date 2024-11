Multi machines

Grand fan de Wipe Out devant l’éternel, cela faisait un moment que je cherchais un jeu de course futuriste qui se rapproche un tant soit peu de la série mythique de Psygnosys. Difficile tant cette dernière se trouve sur un piédestal par rapport à la concurrence. Et à part Quantum Redshift (par une partie de l'équipe de Psygnosys, ceci explique cela) rien ne m'a procuré d'aussi bonne sensations.Petit essai sur cet Antigraviator qui me semble pas mal du tout.+ L'animation de fou furieux. C'est la première chose qui frappe quand on lance une partie, ça trace un max, c'est fluide, ça a de la pêche, on sent bien l'aspect gravité du vaisseau, ... rien à redire, c'est un sans faute de ce côté et ça fait plaisir.+ Graphiquement superbe. On ne s'en rend pas compte au départ à cause de la vitesse du jeu, mais c'est super joli. Les décors ont leur propre ambiance et sont bien travaillés, encore une fois c'est un vrai plaisir.+ Jouabilité au top. On ne va pas tourner autour du pot, c'est du Wipe Out (accélération, aérofrein, ...), donc c'est génial. Il y a une bonne courbe d'apprentissage pour maitriser les appareils (les circuits sont assez exigeants au bout d'un moment) du coup on a une bonne sensation de progression.+ Chaque championnat est constitué de diverses épreuves. Il ne s'agit pas toujours d'être premier, mais parfois d'élimination, de checkpoint ... On essaye toujours d'être premier mais cela apporte quelques subtilités.+ Possibilité d'acheter d'autres vaisseaux, de les customiser, et pas que sur du cosméthique. Bon ça reste très limité vu le peu de vaisseaux et de pièces, mais au moins c'est là !!+ Bonne durée de vie mine de rien ...- ... mais pas pour les bonnes raisons. Le jeu est complètement déséquilibré niveau difficulté c'est une horreur. Vous allez faire une course, arriver premier sans comprendre pourquoi vu les erreurs commises, et la course suivante vous mangez quasi un tour de retard sur les autres en ayant piloté limite comme un dieu ... incompréhensible, et du coup certains championnats deviennent un calvaire à boucler.- Le système d'armement limite inutile. En fait il s'agit plus de pièges dans les décors que l'on peut activer quand l'adversaire devant nous arrive sur certaines zones. Franchement inutile quand on voit que sur les courses ou l'on se fait gratter comme une merde, ces pièges n'ont aucune utilité- La bande son. Alors attention tout n'est pas mauvais loin de là. Par exemple la musique de l'écran titre est absolument incroyable dans son genre, je me suis même pris à laisser tourner un peu pour en profiter. En cour de jeu par contre on oscille entre le bon et le moins bon. Certaines musiques vous donnent la patate pendant que d'autres sont sans saveur, limite bas de gamme. Tellement dommage que tout ne soit pas de la qualité de la musique d’accueil qui nous rappelle un peu les ambiances de Blade Runner, Tron, ...Au final, et malgré des moyens bien moindres que pour son modèle (ce qui excuse certains aspects moins polishés genre musique ou contenu), Antigraviator avait des gros arguments pour être le clone tant attendu de Wipe Out (surtout pour ceux qui n'ont pas de consoles Sony). Vitesse, graphismes, jouabilité, plaisir de jeu ... mais tout est gâché par cette difficulté complètement aléatoire qui peut vous faire recommencer 20 fois un championnat sans raison. Il n'empêche que le plaisir de pilotage est là, le jeu reste excellent sur ses bases, mais il faudra du courage pour en voir le bout.