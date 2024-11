Jeux Video

Comme pour entretenir la mémoire de son bébé dont Sony a refusé une suite, Jeff Ross publie sur les réseaux une présentation inédite de Days Gone, restée dans les cartons de Sony Bend durant toutes ces années. Juste pour le plaisir.Quand même fou que cette licence n'a pas survécu contrairement à d'autres comme Horizon et Ghost of car au-delà des soucis techniques au lancement, y a pas grand chose qui la rend moins bien que la concurrence...