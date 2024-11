Après mon avis synthétique, je vous propose le test plus complet de Prim !il y a souvent des hyperliens dans les phrases en gras pour en savoir plus !, puispuis, voilà enfin que la boucle est bouclée avec Prim !Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit de test, mais le jeu le mérite, alors c'est parti !Prim est donc un jeu d'aventure hommage au style Lucas Arts, mais aussi à l’expressionnisme allemand, si cher à Tim Burton. Quoi de mieux donc qu'un fan germanique pour rendre pareil hommage ?Professeur le jour et développeur indé la nuit, Jonas Fisch avait longuement travaillé sur un prototype convaincant en 2021. Restait à voir si le jeu final, dont j'attendais beaucoup, allait tenir toutes ses promesses !Prim est une jeune orpheline, qui, à la mort de sa mère, se réfugie chez son meilleur ami, le très trouillard mais très loyal Tristan.En fouillant dans le grenier, à la recherche de souvenirs maternels, Prim va alors voir apparaitre son père et en découvrir l'incroyable identité : la Mort en personne.Cette dernière est le dieu Thanatos, entité des Enfers bien connue de la mythologie grecque.Peu ouvert à la compassion et au dialogue, Thanatos décidede ramener sa fille chez lui en Enfer, en la kidnappant. Reste à savoir comment la très indépendante Prim va le prendre...L'histoire nous amènera à visiter les Enfers grecs et tous ses lieux mythiques, mais aussi de rencontrer des personnages divins ou inventés, aussi attachants que loufoques.Prim est un jeu dans la pure veine desLucas Arts et plus particulièrement, dont il s'inspire beaucoup, tant sur le fond que dans la forme.Dans la structure du jeu, Prim est un monde ouvert, où vous débloquerez progressivement différents lieux pour effectuer des allers-retours pour avancer.Ces déplacements, basés sur une très belle carte, évoquent forcément la saga Monkey Island, clairement la plus grosse influence de Prim.: d'un simple déroulé "haut" de la molette de votre souris, vous ouvrez votre inventaire.Si votre curseur est placé à l'intérieur du dit inventaire, vous ferez défiler la liste de vos objets. Si le curseur est positionné en revanche à l’extérieur de l'inventaire, vous refermerez tout simplement ce dernier.Pour le "pointer/cliquer", Prim s'inspire là aussi des plus grands : le clic gauche sert à agir, le droit à obtenir un descriptif. Un principe redoutable de simplicité que l'on doit à l'immense saga, là aussi utiliser à fort bon escient.Comme tout jeu du genre, vous allez donc vous amuser à combiner vos objets, en essayant des idées souvent très logiques plutôt que farfelues : clairement, Jonas Fisch a tiré les leçons du Maitre du style, Ron Gilbert et de son célèbre article ""." développés dans, une manière d'éviter la fameuse "chasse aux pixels", source de beaucoup de frustrations lorsque vous coincez bêtement pendant des heures pour ne pas avoir vu un petit objet coincé dans un coin !Autre élément issu de Pendulos Studios et repris dans Prim pour les moins patients d'entre nous :Celle-ci se manifeste sous la forme du journal de Prim, qui vous rappelle les différents objectifs à accomplir, avec, pour chacun, 2 niveaux d'indices pour vous aider vers la solution, ou bien un 3ème, qui vous révèle complètement comment vous en sortir.Honnêtement et sauf vrai caractère impatient, il est toujours possible de s'en sortir dans Prim sans utiliser la solution. Je n'ai d'ailleurs jamais eu à utiliser cet artifice, car rarement je n'ai été bloqué plus qu'un gros quart d'heure dans le jeu, signe d'un équilibre certain.Prim est accompagnée d'une petite créature, l'Araignoeil, qui permet, de reconstituer sous formes d'hologrammes certains évènements passés, un peu comme dans les enquêtes dedisposant de son propre inventaire. Un court passage vous amènera également à diriger Tristan, le meilleur ami de Prim.Prim nécessite simplement de l'attention et de la patience, mais à titre de comparaison, sa difficulté est équivalente auxJonas Fisch en avait parlé :2 pour être précis.(belle référence) est un jeu d'échiquier à 2 niveaux de difficultés : le niveau le plus dur, vraiment pas évident, peut vous faire gagner un trophée !Le second jeu est directement lié à la campagne de financement participative : le jeu de(bravo au travail de localisation de la VF, absolument formidable de qualité).Ce jeu est à la fois une quête facultative et un passage obligatoire dans la progression principale : clairement, s'il devait y avoir un point de discorde sur Prim, ce serait celui là.il s'agit d'un jeu de cartes où vous affrontez les personnages que vous croisez dans le jeu. Pour démarrer une partie, il faudra d'abord vous constituer un deck de 8 cartes, disséminés dans les décors du jeu ! Vous avez intérêt à avoir l’œil !Ensuite, le reste du deck s'obtient en gagnant contre les différents joueurs ! Les cartes les plus avantageuses sont bien évidemment en possession des adversaires les plus coriaces : Thanathos et sa sœur Keres !Chaque carte a 4 valeurs, et vous devez choisir laquelle utiliser face au deck de votre adversaire. Suivant le résultat, Prim ou son adversaire progresseront dans une course en 8 pas !S'il est un peu compliqué au départ (faible deck oblige), ce mini-jeu devient rapidement très (trop?) facile. A noter cependant le caractère parfois très aléatoire des matchs, et un peu agaçant lorsque vous ramassez une carte pourrie que vous n'aviez pourtant pas présélectionnée dans votre deck !Rien ne vous oblige non plus à enchainer les parties, sauf si, bien sûr, vous souhaitez collectionner les 36 cartes du jeu !A noter au final que seul le combat face à Thanatos est obligatoire, mais bonne chance pour le vaincre directement sans un minimum de préparation !Même si l'humour prime dans Prim (ok je sors), bons nombres de passages apportent diverses émotions dans le jeu : les moments vraiment touchants sont d'ailleurs nombreux et il y a même une vraie tension (avec une très belle mise en scène) lors d'un passage dans un puits, que je ne suis pas près d'oublier !le jeu est très beau, bourré de détails, avec de beaux effets de lumières et de chouettes petites animations type chandelles, bougies, etc.En revanche, côté, tous les personnages n'ont pas la même qualité de rendu : certains, comme Prim, sont très fins et bourrés de détails; d'autres ont des traits un peu plus grossiers, voir un peu trop simplistes (Bella).Globalement, les personnages sont en rendu 2.5D, mais à l'instar du 1er Runaway, leur animation est un peu trop modeste :Le rendu des animations reste néanmoins très correct, mais ne vous attendez pas à une animation digne de Monkey Island 3 ou Broken Sword 2.du sound design, en passant par le doublage (en allemand ou en anglais, le résultat est impeccable) ou encore sa musique symphonique (avec de belles chorales) Prim impressionne et on ne remerciera jamais assez les aides publiques allemandes ayant permis à Common Colors de financer. Bravo.A noter que si l'absence de VF doublée est un peu frustrante, la qualité de la traduction et l'adaptation du texte, déjà présentes dans la démo de 2021, force à un immense respect.Encore une fois, bravo donc à l'auteur de la VF !S'il n'est pas parfait et manque encore un chouilla de moyens, Prim est clairement un Grand jeu d'Aventure comme on espérait plus jamais en trouver ! [b]La promesse de Jonas Fisch est clairement tenue[/b], et le jeu respire son amour de Lucas Arts, Pratchett, Burton et de la mythologie grecque.Souvent drôle, parfois surprenant, voire touchant, Prim est le parfait exemple qu'il est encore possible de réaliser aujourd'hui de vraies belles aventures avec une équipe modeste.Le jeu s'avère également extrêmement ergonomique, équilibré et d'une durée satisfaisante pour son prix réduit. Comptez une dizaine d'heures pour le 100%.L'histoire met un peu de temps à démarrer, mais clairement, les personnages de Prim m'ont marqué et la fin, aussi belle qu'abrupte, peut laisser la porte ouverte à une suite !