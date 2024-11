Imaginez qu'un fan de LucasArts, de Tim Burton et de mythologie grecque décide un jour de réunir ses 3 passions dans un jeu d'aventure ? Voilà le pari fou entrepris par le développeur allemand Jonas Fisch, et pour un 1er jeu, c'est une incroyable réussite !

Fort d'un financement participatif et du rassemblement d'une petite équipe très talentueuse, le tout nouveau studio Common Colors accouche d'un bijou ! Je n'avais pas fait d'aussi bon jeu du genre depuis la trilogie Runaway, c'est vous dire !

Hommage assumé à Terry Pratchett mais aussi à l'humour de Monkey Island, Prim est un jeu vibrant, brillant d'intelligence dans sa narration et la construction de ses énigmes.

Aux côtés de Prim, la fille de la Mort en personne, vous vivrez des aventures aussi impressionnantes que mémorables ! La réalisation est splendide, l'ergonomie un modèle du genre, et la difficulté est parfaitement dosée.

On sent clairement beaucoup d'attention à chaque détail et à la philosophie du jeu d'aventure léguée par Ron Gilbert, le Maître du genre. Mention spéciale au doublage et à la B.O, juste parfaits. On espère une suite avec un budget accru, mais en attendant, Prim est clairement un excellent jeu !