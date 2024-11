Jeux Video

- Avatar : Frontiers of Pandora (Pinar Toprak)- God of War Ragnarok Valhalla (Bear McCreary)- Marvel's Spider-Man 2 (John Paesano)- Star Wars Outlaws (Wilbert Roget II)- Wizardry PGMO (Winifred Phillips)C'est quoi ce bordel ?Où est Astro Bot ?Y a un DLC (GOW Valhalla) mais pas Astro ?(en gras, ci-dessous, les vainqueurs des années précédentes)Résultats des Grammy Award février 2023 :- Aliens Fireteam Elite- Call of Duty Vanguard- Marvel's Guardians of the Galaxy- Old WorldRésultats des Grammy Award février 2024 :- Call of Duty : Modern Warfare II- God of War Ragnarok- Hogwarts Legacy- Stray Gods