C'est la semaine du MSX sur la chaine, avec 2 grosses vidéos dédiées ce standard japonais.La première revient sur l'histoire du standard, depuis sa création en 1983 jusqu'aux derniers modèles sortis en 1994. Forcément, il est question des jeux qui mont marqué cet ordinateur, des 2 Metal Gear, en passant par Vampire Killer, Aleste, Parodius et j'en passe.Une deuxième vidéo, de nouveau grâce à l'aide de l'ami Laurent, revient cette fois-ci sur les capacités graphiques des différents modèles.Laurent nous a refait différentes démos basées sur Aleste, Space Manbow ou encore Nemesis 2, pour démontrer les différences qui pouvaient exister entre les modèles MSX, MSX2 et enfin MSX2+. Et on comprend clairement mieux les problèmes d'animation qu'il pouvait y avoir, notamment sur le MSX1.