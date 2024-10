Nouveau Duel du week-end, voici 2 Mario 3D pas mal controversé, les vilains petits canard dira t-on. Même si l'un plus que l'autre, et il va falloir voter pour déterminer lequel l'emportera ! C'est à vous de décider.- Votez soit pour l'un ou l'autre, pas les 2.- Les commentaires du style "je ne vote pas, impossible de me décider, seront supprimé car inutile et ça "pollue pour rien". Aussi, tout troll quel qu'il soit sera également supprimé.- Éviter les débats, car ça rajoute des commentaires et lors de la recompte c'est très gênant. Vous aurez cependant tout loisir de le faire lors du résultat.- Un vote par membre et 1 ou 2 rappel, je verrai en fonction des votes. Lors du vote, expliquez pourquoi l'un ou l'autre est toujours un plus mais ce n'est pas obligatoire.A vos votes et dans le calme !