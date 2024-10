Ratchet & Clank Rift Apart

Depuis l'annonce officielle de la, nous savons déjà que la console introduira des améliorations graphiques spécifiques pouret. Aujourd'hui l'équipe d'décide donc de dévoiler en détail les fonctionnalités avancées des nouveaux modes graphiques et réglages améliorés pour ces deux jeux :2 nouveaux modes graphiques :■Ce mode vise un taux de rafraîchissement de 60fps tout en conservant la qualité d'image du mode Fidelity standard grâce à l'utilisation du PSSR.■Toutes les fonctionnalités de ray-tracing (RT) sont activées, y compris les réflexions RT, le ray-tracing sur l'eau et les intérieurs de fenêtre.■Ce mode est recommandé pour la plupart des joueurs.■Ce mode vise une fréquence d'images à 30fps pour les joueurs qui souhaitent expérimenter les nouvelles fonctions graphiques de Ray Tracing.■Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être réglées individuellement pour atteindre des taux d'images intermédiaires plus élevés, en particulier lors de l'utilisation des options « VRR » ou « Mode d'affichage 120 Hz ».■La densité des piétons et du trafic peut être augmentée dans certaines zones, et les détails des cheveux fins sont augmentés.(2 nouveaux paramètres graphiques)-Moyen (en mode Performance) et Haut (en mode Fidelity par défaut).-Définit le niveau de qualité des réflexions RT.-Le paramètre « Moyen » effectue le RT à la moitié de la résolution de rendu, et le paramètre « Élevé » le fait en full résolution.-Le paramètre « Haut » améliore également la fluidité de l'animation dans les réflexions. Disponible uniquement dans le mode graphique « Fidelity Pro ».-Désactivé (en mode Performance) et Medium / High (en mode Fidelity par défaut).-Utilise le ray-tracing pour calculer des informations supplémentaires sur l'éclairage de l'occlusion ambiante.-Le réglage « Medium » utilise ces informations pour augmenter le screen-space ambient occlusion. Le réglage « élevé » ajoute également un rebond screen-space GI pour obtenir des informations supplémentaires sur l'éclairage ambiant.-L'impact visuel de cette fonctionnalité varie considérablement en fonction de la scène.2 nouveaux modes graphiques :■Ce mode vise une fluidité de 60fps tout en conservant la qualité d'image du mode Fidelity standard grâce à l'utilisation du PSSR.■Toutes les fonctionnalités de ray-tracing (RT) sont activées, y compris les réflexions RT, le ray-tracing sur l'eau et les intérieurs de fenêtre.■Comme pour Ratchet & Clank, ce mode est recommandé pour la plupart des joueurs.■Ce mode vise les 30fps pour les joueurs qui souhaitent expérimenter les nouvelles fonctions graphiques de Ray Tracing.■Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être réglées individuellement pour atteindre des taux d'images intermédiaires plus élevés, en particulier lors de l'utilisation des options « VRR » ou « Mode d'affichage 120 Hz ».■La densité des piétons et du trafic peut être augmentée dans certaines zones, et les détails des cheveux fins sont augmentés.(3 nouveaux paramètres graphiques)-Désactivé (en mode Performance) et Activé (en mode Fidelity par défaut)-Utilise le ray-tracing pour calculer les ombres du soleil à moyenne et longue distance, remplaçant ainsi les cascaded shadow maps.-Cette amélioration a un impact plus important sur les vues de la ville. Disponible uniquement dans le mode graphique « Fidelity Pro ».-Moyen (en mode Performance) et Haut (en mode Fidelity par défaut)-Définit le niveau de qualité pour les réflexions RT et les intérieurs de fenêtres de bâtiments. Le paramètre « Medium » effectue le ray-tracing à la moitié de la résolution de rendu, et le paramètre « High » effectue le ray-tracing en full résolution de rendu.-Le réglage « High » améliore également la fluidité de l'animation dans les reflets et les intérieurs. Disponible uniquement dans le mode graphique « Fidelity Pro ».-Désactivé (en mode Performance) et Medium / High (en mode Fidelity par défaut)-Utiliser le ray-tracing pour calculer des informations supplémentaires sur l'éclairage de l'occlusion ambiante. Le réglage « Medium » utilise ces informations pour augmenter le screen-space ambient occlusion. Le réglage « élevé » ajoute également un rebond screen-space GI pour obtenir des informations supplémentaires sur l'éclairage ambiant.-L'impact visuel de cette fonctionnalité varie considérablement en fonction de la scène.