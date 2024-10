Nouvelle vidéo où j'ai eu la chance d'interviewer Samuel Blanchard, le développeur à l'origine du jeu 'Miracle Boy in Dragon Land' sur Atari ST, très fortement inspiré de Wonderboy sur Master System.Et avec ce jeu entièrement programmé en Assembleur 68000, il pousse l'Atari ST dans ses retranchements, avec scrollings parallaxes, 50 couleurs, et même des mini-jeux intégrés (Columns notamment ...)Plongée dans les coulisses du développement de ce jeu ultra prometteur ...

posted the 10/05/2024 at 12:07 PM by jedi