Dans The Last of Us Part 2 Remastered sur PS5, il fallait faire un choix entre le mode 4K 30 FPS et le mode 60 FPS, la Pro a pour ambition de réduire se gap entre le mode fidélité et performance voyons si elle y arrive sur ce jeu.En comparaison avec le mode performance, la différence sur Pro est assez frappante car on peut désormais voir bien plus de détails apparaître à l'image.Pour le mode fidélité, c'est sensiblement la même chose. Sur Pro avec une image plus détaillée avec des textures mieux définies comme pour la végétation.En terme de settings on semble être sur ceux du mode performance pour la Pro mais en soit les settings sont sensiblement les mêmes sur les trois modes, DF a pu noter dans certains cas rares, on peut observer un peu de pop-in qui n'est pas présent en mode fidélité.Le seul autre changement visuel à noter est la profondeur de champ, qui est plus profonde sur Pro que dans les deux modes PS5. La profondeur de champ en mode fidélité et Pro semble compter avec la même résolution de 1080p, mais le processus d'upsampling en 4K peut diminuer cet effet de flou.Après comme sur PC, si vous jouez assez proche de votre moniteur les différences seront forcément plus facilement visible qui si vous jouez sur une TV à plusieurs métrés.Sur certains points le PSSR est tout simplement meilleurs que l'ancien TAA du jeu mais il y a certaines choses où le PSSR à plus de mal comme sur le rendu de l'eau qui est un plus flou que sur le mode fidélité ou comme un peu plus d'instabilité dans l'image mais ce sont des problèmes assez commun avec ces techniques de reconstructions.Part 2 n'étant pas encore sorti sur PC, DF a utilisé Part 1 pour comparé les résultats obtenu avec le FSSR et DLSS.Comparé au FSR, le PSSR est bien meilleur mais n'arrive pas encore tout à fait au niveau de DLSS qui assez logiquement à six années d'itérations derrières lui.DF a pu confirmé avec des développeurs que le PSSR a d'ors et déjà connu des améliorations substantielles en termes de performances et de qualités.En résumé le PSSR est déjà à un stade très prometteur et ce n'est pas forcément sur les jeux des studios Sony où l'on verra la plus grandes différences avec son utilisation car quasiment aucun n'utilise le FSR mais sur les jeux des éditeurs tiers où la majorité l'utilise avec les résultats que l'on connaît même si il faudra voir comment le PSSR se débrouille avec des résolutions internes moins élevées que les jeux Sony.